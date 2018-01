Na jaar onderzoek geeft kleinzoon in rechtszaal toe: “Opa heeft me niet misbruikt”

Gent - Een Gentse grootvader is ­vrijdag door de strafrechter vrij­gesproken voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Zijn eigen kleinzoon diende een klacht in tegen de man, maar biechtte voor de rechter op dat hij alles verzonnen had. “Ik wilde samenwonen met mijn lief, maar mocht niet van opa.Ik zou hem nog wel krijgen, zei ik.”

De jongeman wilde vorig jaar met zijn toenmalige vriendin gaan samenwonen, maar zijn grootvader – die de opvoeding van zijn kleinzoon voor zijn rekening neemt – zag dat niet zitten. De verhuizing ging niet door en sindsdien broedde de kleinzoon op wraak. “Ik zal u nog wel krijgen”, besloot hij na de zoveelste discussie. Hij trok naar de politie en diende een klacht in. “Mijn opa verplicht mij en mijn vriendin naaktfoto’s van minderjarigen te zoeken en door te sturen. Zijn computer staat er vol van”, beweerde hij.

Politie en parket startten een onderzoek naar de 59-jarige grootvader. Er volgde een huiszoeking, en zijn com­puters en smartphones werden doorzocht. Ook al vonden de speurders niets be­zwarends, toch werd de man door de raadkamer naar de rechter verwezen. Vrijdag stond hij met een bang hartje in de rechtbank. “Ik weet écht niet waarover het gaat, ik weet niet wat er gebeurd is”.

Maar toen nam zijn kleinzoon onverwacht het woord. “Opa spreekt de waarheid, hij heeft niets gedaan. Ik liet mijn kop zot maken door mijn toenmalige vriendin, die per se wou samenwonen. Opa zag dat niet zitten, dus verzon ik het verhaal van de kinderporno.”

De rechter kon haar oren niet geloven en staarde de jongeman seconden lang aan. “Beseft u wel wat voor gevolgen dit had kunnen hebben? Hoe durft u zulke valse verklaringen af te leggen tegen de man die al heel uw leven voor u zorgt?” Ze stelde de groot­vader meteen gerust, en sprak hem vrij over de hele lijn.

Lasterlijke aangifte

De grootvader kon zijn opluchting na de zitting niet verbergen. “Ik wist dat ik niets gedaan had, maar dit heeft toch elke dag aan mij ­gevreten. Gelukkig ligt alles nu achter ons.”

Tussen kleinzoon en grootvader is alles weer koek en ei. “Ach, alles is uitgeklaard. De jongen woont bij mij. Ik kan toch niet kwaad op hem blijven, he?”

Wel kan de zaak nog een staartje krijgen. De rechter maakte de kleinzoon duidelijk dat ook zijn daad vervolgd kan worden. In theorie kan het openbaar ministerie de jongeman vervolgen voor lasterlijke aangifte, met straffen tot zes maanden cel en 8.000 euro boete.

“Maar de ervaring leert dat zoiets bijna nooit gebeurt”, zegt prof. dr. Joachim Meese, docent aan de Universiteit Antwerpen. “Meestal is het in dergelijke gevallen de be­nadeelde die een klacht indient voor lasterlijke aangifte of laster en eerroof.”

Een andere mogelijkheid is dat het parket via een burgerlijke procedure de kosten van het onderzoek wil terugvorderen. In dat geval kan de jongeman een stevige rekening gepresenteerd krijgen.