Problemen voor Hein en Anderlecht! Ze hebben nog maar twee aanvallers over (en die scoren niet of nauwelijks)

Wie gaat in godsnaam de goals maken bij Anderlecht? Onyekuru is out, Harbaoui en Beric zijn weg en een nieuwe aanvaller is er nog niet. Coach Hein Vanhaezebrouck moet het tegen Genk doen met de zwalpende Lukasz Teodor­czyk (3 goals) of Sylvère Ganvoula (0 goals), die werd weggehoond bij zijn huurclub KV Mechelen. Armoe troef?

Herman Van Holsbeeck wilde graag Aleksandar Mitrovic terughalen uit Newcastle, de scouting ging voor Richmond Boakye van Rode Ster Belgrado en Landry Dimata hoopt tevergeefs dat Wolfsburg hem nog verhuurt. Het zijn allemaal pistes die te duur bleken voor Anderlecht. Dus heeft RSCA nu Moeskroen-spits Jonathan Bolingi als target.

Maar zolang die er niet is, moet Hein Vanhaezebrouck het doen met Lukasz Teodorczyk en Sylvère Ganvoula. “Ik ben al blij dat ze allebei fit zijn”, aldus de coach. “Anders hadden we echt een probleem. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die jongens zichzelf terugvinden. Dat kan door hen hun taken nog duidelijker uit te leggen, door hun kwaliteiten te benadrukken, door ploegmaats die hen helpen.”

Teo had op stage tegen Heerenveen wel even een opleving met twee goals, maar raakte toch niet uit zijn negatieve spiraal. Paars-wit overwoog zelfs om ook hem van de hand te doen, maar de geïnteresseerde clubs zoals Torino bleken niet concreet genoeg. De Pool liet weten liefst tot de zomer te willen blijven omdat hij, ondanks zijn snertseizoen, best nog gelukkig is bij RSCA. Tegen Genk krijgt hij een zoveelste kans.

Sylvère of Sylvain?

Dat is ook omdat het voor Vanhaezebrouck moeilijker ligt om meteen Sylvère Ganvoula in de ploeg te zetten. Hein noemde de man uit Congo-Brazzaville tijdens de stage dan wel vaak Sylvain, maar met zijn fysieke présence en zijn kopbalsterkte charmeerde Ganvoula de coach wel. Maar omdat de spits er tijdens zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen werkelijk niets van bakte – 0 goals en 1 assist – ligt een directe basisplaats niet voor de hand. Vanhaezebrouck kan hem wel inschatten. “Ganvoula is geen onbekende, hé. Ik ken hem van bij Westerlo en volgde bij Mechelen ook de matchen die hij speelde.”

Bij Malinwa liet Ganvoula vooral een ongemotiveerde, soms wat luie indruk. Hij was er beland tegen zijn zin, was liever bij paars-wit gebleven en leek er gewoon zijn mooie RSCA-loon te willen opstrijken zonder te presteren. Dat zijn vader ook nog overleed, gaf hem een extra mentale tik. Het werd een flop.

KV Mechelen had nochtans 450.000 euro betaald om Ganvoula een heel seizoen te huren en toen het hem vroegtijdig terug naar Brussel wilde sturen, moest het daar in principe ook voor betalen aan RSCA.

Dat probleempje werd opgelost door makelaar Mogi Bayat. Hij regelde de ontbinding van Ganvoula’s huurcontract – KV kreeg een serieuze korting – en het verwonderde daarna niemand dat Bayat Nicolas Verdier (Eupen) én de vrije Fabien Camus in Mechelen mocht stallen. Nochtans zaten er maar weinigen Achter de Kazerne op Camus te wachten...

Thelin terughalen

En zo maakt Ganvoula nu toch weer een gretige indruk bij Anderlecht, want als Mechels wegwerpproduct moet hij zich absoluut bewijzen vooraleer er een nieuwe aanvaller komt.

Paars-wit heeft overigens ook – een beetje tot ergernis van Waasland-Beveren – onderzocht of het daar zijn huurling en topschutter Isaac Kiese Thelin niet kon terughalen. Dat was contractueel onmogelijk, maar Vanhaezebrouck heeft aan de Zweed wel al laten blijken dat hij zijn type (aanvaller) is en dat hij in de zomer een nieuwe kans verdient. Zoals u weet: Hein Vanhaezebrouck is altijd spitsvondig.