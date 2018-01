CLUBNIEUWS. Standard wil spits niet naar Anderlecht zien gaan, Hein is fan van playoffs en Foket krijgt kans op rechts

De Jupiler Pro League hervat en dus valt er weer wat nieuws te rapen. Zo ziet Standard een verhuurde spits liever niet naar Anderlecht gaan, blijkt Hein Vanhaezebrouck een fan van de playoffs en krijgt Thomas Foket zijn kans bij AA Gent. Uw clubnieuws van de dag.

Standard: Bolingi liever niet naar Anderlecht

Standard weet van de interesse van Anderlecht in Jonathan Bolingi (23), maar het wil niet echt meewerken. Ten eerste is de spits uitgeleend aan Moeskroen en dat heeft een aankoopoptie van circa 1 miljoen. Maar zelfs als die wordt gelicht, heeft Standard daarna nog een terugkooprecht. Met andere woorden: Anderlecht wil Bolingi graag, maar de Rouches hebben alle kaarten in handen. Paars-wit begrijpt ondertussen ook dat het om een definitieve transfer zal moeten gaan. Nog opvallend: een jaar geleden werd het trio Bolingi, Bokadi, Luyindama aan Anderlecht gepresenteerd door hun Congolese club TP Mazembe. RSCA ging er niet op in, Standard wel.

Anderlecht: Vanhaezebrouck is niet tegen afschaffing playoffs

Er gaan steeds meer stemmen op om de play-offs af te schaffen. Hein Vanhaezebrouck heeft daar een andere mening over. “Dan is het, zoals in acht op de tien competities, al gedaan met Nieuwjaar. In veel landen (Engeland, Spanje, Duitsland, nvdr.) is de kam­pioen nu toch al gekend, hé. Dan moet er in België niet meer geroepen worden dat Anderlecht de competitie nog moet redden. Al is het wel jaren geleden dat een ploeg zoveel punten pakt zoals Club Brugge nu. Dat zijn Bayern München-toestanden. Als Brugge op hetzelfde elan doorgaat, eindigt het de reguliere competitie met circa 75 punten. Anderlecht zit nu aan 40 punten. Stel dat we in de laatste negen matchen nog 20 op 27 halen – 27 op 27 lijkt me niet realistisch – dan hebben we na dertig speeldagen 60 punten en dat is niet eens zo slecht. Ach, we zien wel waar we staan bij de start van de play-offs. We proberen progressie te maken als groep en ik ben het er niet mee eens dat geen enkel team Brugge tactisch uit evenwicht kan brengen. In Brugge verloren we met 5-0, maar we hadden op 0-1 kunnen komen en de match meer naar onze hand kunnen zetten. Thuis bleef het 0-0, maar wij waren bij momenten beter. Het wordt moeilijk, maar ik zou zot zijn om de hoop op de titel nu al op te geven.”

AA Gent. Foket op zijn vertrouwde positie

Door de afwezigheid van de geblesseerde Mitrovic schuift Dylan Bronn door naar het centrum en maakt de wederoptredende Thomas Foket – terug na een hartoperatie – zijn opwachting op zijn vertrouwde rechtsachterpositie. “Ik heb afgelopen week een kordate aanpak gezien van Foket op training”, aldus Vanderhaeghe. “Hij is geconcentreerd en gedraagt zich als een basisspeler. Kort na zijn revalidatie wilde hij de zaken misschien wat versnellen en forceren, dat zie ik nu niet meer.”

Voorzitter Ivan De Witte zei dat Vanderhaeghe moet beslissen of Foket in zijn systeem past, want de club wil een (kandidaat-)Rode Duivel niet blokkeren. Als Foket niet in de plannen zou passen, is een transfer nog deze winter bespreekbaar. “We hebben het er intern over gehad, maar momenteel is het te vroeg. We hebben nog geen enkele match gespeeld, dan kun je weinig beslissen.”

Waasland Beveren. Vervanger voor Seck gevonden

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Rachid Aït-Atmane (25, foto). De Frans-Algerijnse middenvelder wordt voor een halfjaar gehuurd van de Spaanse tweedeklasser Sporting Gijon met een aankoopoptie van twee jaar. Aït-Atmane (1m90) moet bij Waasland-Beveren de vertrokken Ibrahima Seck vervangen. De middenvelder genoot zijn opleiding bij het Franse Lens, maar verhuisde nadien naar Spanje. Dit seizoen kwam hij slechts vier keer in actie. Voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden is hij nog niet speelgerechtigd.

En dan moet u ook dit nog weten

Joeri Dequevy(29) tekent voor anderhalf seizoen bij OH Leuven. De flankaanvaller zat bij Antwerp in de B-kern. *** De overgang van Theo Bongonda (22) naar Zulte Waregem komt normaal begin volgende week rond. Er is nog een financiële kwestie die uitgeklaard moet worden.*** Yassine Abdellali (19) trekt na dit seizoen van AA Gent naar Antwerp. De Marokkaanse belofteninternational tekent een contract voor twee jaar met optie. Lucas Schoofs (21) wordt tot eind dit seizoen verhuurd aan het Nederlandse NAC.***Nathan de Medina (20) heeft zijn contract verlengd bij Moeskroen. Hij blijft tot 2020.*** Eupen neemt Leeds-huurling Yuta Toyokawa (23) definitief over. De Japanse spits tekende een contract tot de zomer van 2019.