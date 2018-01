COLUMN. Dijkshoorn: “Ik houd van de manier waarop Kenneth Vermeer sport beleeft. Als een heel mooi beroep”

En alweer ben ik stikjaloers. U hebt Kenneth Vermeer. Eén van onze beste keepers. U hebt daar een neusje voor. Ruud Vormer, in uw land wordt hij in een gouden koets het veld af gereden, krijgt hij publiekswissels en speelt hij in een kampioenenploeg, in ons land wordt hij niet eens geselecteerd voor het Nederlands elftal. U speelt een WK, wij hebben voorlopig een huisschilder aangesteld als bondscoach. Niemand wil. Zelfs Leo Beenhakker niet.

Het is allemaal heel pijnlijk. U heb ons niet alleen ingehaald, u loopt drie ronden voor. Wij, in Nederland, zijn alleen nog goed in schaatsen. Een sport die ­eigenlijk alleen nog maar wordt beoefend ...