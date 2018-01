Amerikaanse overheid in “shutdown”: militairen niet betaald, 1 miljoen ambtenaren verplicht op onbetaald verlof, parken en musea dicht

In de Verenigde Staten is vrijdagavond om middernacht lokale tijd (zaterdag 6 uur Belgische tijd) de zogenaamde ‘government shutdown’ ingegaan. De Democraten en Republikeinen zijn het in de Senaat immers niet eens geraakt over de tijdelijke financiering van de federale overheid in Washington. In een mededeling laat het Witte Huis weten dat dit het werk is van “dwarsliggende losers en niet van wetgevers”.

Vrijdag stemden 50 senatoren voor het wetsontwerp, terwijl er 48 zich tegen de tekst kantten. Om de tijdelijke financiering goed te keuren, was een meerderheid van 60 van de 100 senatoren nodig. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het Witte Huis en de senatoren in de aanloop naar de stemming leverden niets op.

Republikeins senator en fractieleider Mitch McConnell zei na afloop van de stemming dat de shutdown te wijten is aan “een cynische beslissing” van de Democraten. De Democratische fractieleider Chuck Schumer repliceerde dat de shutdown vooral dienst doet als “een perfecte illustratie van de chaos die hij veroorzaakt heeft”. Criticasters menen dat deze patstelling vooral het failliet van het tweepartijensysteem pijnlijk blootlegt.

De voornaamste twistappel tussen Democraten en Republikeinen blijft het migratiebeleid. De Democraten willen in ruil voor hun steun beschermingsmaatregelen voor honderdduizenden jonge illegalen - de zogenaamde “Dreamers” - die het risico lopen om gedeporteerd te worden nu president Donald Trump het DACA-programma vanaf maart wil laten uitdoven.

Shutdown

Op papier is de begroting op, gezien er geen akkoord is. Bij zo’n shutdown worden de meeste overheidsdiensten bevroren, buiten die diensten die als “essentieel” worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

Bijna zes uur voor de stemming maakte Trump na een ontmoeting met Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, nog gewag van een “uitstekende eerste vergadering”. Vlak voor de stemming tweette de president dat het er “niet goed” uitzag. Hij heeft een voor zaterdagmiddag geplande reis naar Florida al afgezegd.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.