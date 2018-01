10.000 Nederlanders op straat tegen gaswinning

Voor de inwoners van de Nederlandse provincie Groningen is de maat vol. Nadat er vorige week maandag een aardbeving plaatsvond in het Nederlandse dorpje Zeerijp, kwamen gisterenavond 10.000 Nederlanders op straat om de gaswinning in de provincie te doen stoppen.

Die aardbeving van vorige week maandag had een kracht van 3.4. Daardoor raakten veel huizen van de inwoners van het dorpje Zeerijp en omstreken beschadigd. De trillingen waren zelfs 10 kilometer verder nog te voelen, klinkt het bij de Nederlanders. Deze aardbeving was het gevolg van jarenlange gaswinningen in de streek. De Groningers zijn het beu, vele inwoners van de provincie betaalden al duizenden euro’s aan herstellingswerken aan het woning door de regelmatige bevingen. De gaskraan moet dicht, klinkt het. Om het probleem aan de kaak te stellen kwamen gisterenavond 10.000 demonstranten op straat voor een fakkeltocht.