Franstalige groenen waarschuwen: “Tekort van 20 miljard voor kernuitstap”

Brussel -

Het budget dat ons land heeft voorzien voor de kernuitstap in 2025 is onvoldoende, waarschuwt Ecolo-Europarlementslid Jean-Marc Nollet zaterdag in Le Soir. “Er zal tussen 20,5 en 21,9 miljard euro tekort zijn door een duidelijke onderschatting van de kosten van afvalbeheer en opslag”, waarschuwt hij zaterdag in Le Soir.