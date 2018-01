Turkije voert nieuwe aanvallen uit op Koerdische milities in noorden van Syrië

Het Turkse leger heeft zaterdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Koerdische YPG-milities in het noorden van Syrië. Dat heeft het leger zelf meegedeeld.

Turkije zegt “uit wettige zelfverdediging” posities van YPG (Koerdische Volksbeschermingseenheden) te hebben beschoten. Het was een reactie op beschietingen die plaatsvonden in Afrin, zo klinkt het. Momenteel valt de regio Afrin onder de controle van de Koerdische milities.

De YPG was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Maar Turkije beschouwt de YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Vrijdag had Turkije ook al aanvallen uitgevoerd op Koerdische milities in Noord-Syrië. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er de voorbije dagen bovendien verschillende keren mee gedreigd om samen met pro-Turkse rebellen een grondoperatie op te starten om de Koerdische milities uit de regio te verdrijven. Verschillende waarnemers verwachten dat een invasie er enkel zal komen wanneer Ankara daarvoor groen licht krijgt vanuit Rusland.