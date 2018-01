Cercle-fans besmeuren eigen tribunes na winst in topper: “Club zijn stadion kapot gemaakt”

De fans van Cercle Brugge hebben na de gewonnen match tegen Lierse lelijk huis gehouden in de tribunes van het eigen Jan Breydelstadion, waar ook stadsgenoot Club Brugge speelt. Op foto’s is te zien hoe een deel van de zitplaatsen op de noordtribune werden besmeurd met groene verf en dat er ook stoelen werden afgebroken. “We hebben ‘Club’ zijn stadion kapot gemaakt”, stond te lezen als bijschrift bij een van de foto’s.”

Cercle Brugge won gisteren de topper in 1B tegen Lierse met duidelijke 4-1 cijfers. Een belangrijke zege voor de West-Vlamingen, die daarmee ongeslagen naar de eerste plaats klimt en een belangrijke stap zet richting periodetitel. Toch vonden enkele Cercle-fans het nodig om na de match in de noordtribune in het eigen Jan Breydelstadion de zitplaatsen te besmeuren met groene verf en zelfs stoelen af te breken.

De vandalistische actie van enkele individuen is gericht tegen stadsgenoot Club Brugge. Een fan postte de foto ook op sociale media met duidelijk bijschrift: “We hebben ‘Club’ zijn stadion kapot gemaakt. Wel bedankt voor het mooie gras.”