Brand Anderlecht: twee volwassenen en twee kinderen naar het ziekenhuis

Brussel / Anderlecht -

Bij een brand aan de Bergensesteenweg in Anderlecht zijn zaterdagvoormiddag vier personen bevangen geraakt door rook. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis maar zouden niet in levensgevaar verkeren. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand heeft heel wat schade veroorzaakt in het pand, zodat de bewoners minstens tijdelijk een ander onderkomen moeten krijgen.