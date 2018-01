Te weinig bloeddonoren: Rode Kruis lanceert maandag campagne om plasmadonoren aan te trekken

Leuven - Het Rode Kruis lanceert maandag een campagne om bijkomende plasmadonoren te werven. Dat heeft de organisatie zaterdagmorgen bekendgemaakt in bioscoop Kinepolis in Leuven, waar net zoals in zeven andere Vlaamse steden trouwe bloeddonoren getrakteerd werd op de film ‘The Commuter’. Voorafgaand aan de filmvertoning sprak een vrouw, die haar leven te danken had aan vele plasmagiften, een emotioneel dankwoord uit.

“Aanleiding voor de nieuwe campagne is de vraag van de federale overheid om in 2018 5 procent meer plasmagiften in te zamelen. Er is een groeiende vraag naar plasma voor de aanmaak van medicijnen. We roepen hierbij enerzijds donoren die enkel bloed geven op om ook plasma te geven en anderzijds hopen we met de campagne ook nieuwe donoren te werven”, aldus An Luyten, woordvoerster van het Rode Kruis-Vlaanderen.

Voorafgaand aan de filmvertoning dankte Nicole Griffes uit Rotselaar de zaal op een emotionele manier voor de massale plasmagiften die medio vorig jaar haar leven redden. Omwille van een zeldzame bloedziekte kreeg ze op 56 dagen 896 plasmazakjes toegediend. De zakjes konden omwille van de zeldzame AB-bloedgroep pas worden ingezameld na een dringende oproep van het Rode Kruis. “Ik ben het levende bewijs dat doneren heel belangrijk is. Blijf het doen”, aldus de vrouw.

In 2017 registreerde het Rode Kruis 165.499 unieke donoren, die in totaal 371.209 keer (-1,31 procent in vergelijking met 2016) bloed, plasma of bloedplaatjes doneerden. 150.479 (-7 procent) gaven een of meerdere keren bloed, 25.789 (+21,8 procent) plasma en 3.994 bloedplaatjes (+21,77 procent). Het totaal aantal donaties van bloed en bloedplaatjes daalde met 3,3 en 4,33 procent tot 257.160 en 15.784, terwijl het aantal plasmagiften met 4,88 procent steeg tot 98.265. Het Rode Kruis is overigens niet alleen op zoek naar nieuwe plasmadonoren. Omdat er in totaal jaarlijks gemiddeld zo’n 40.000 donoren afhaken omwille van het feit dat ze bijvoorbeeld zwanger zijn, een tattoo laten zetten, te oud zijn... dienen er steeds vervangers te worden gezocht. De afgelopen vijf jaar daalde het totaal aantal donoren met 3,22 procent. Opvallend is dat er zich vele jonge donoren aanbieden. Liefst 20 procent was in 2017 tussen 18 en 23 jaar.