Zo dacht Donald Trump vroeger over shutdown: “Schuld van president”

Dat de Amerikaanse president Donald Trump in de senaat onvoldoende steun kreeg om een “shutdown” te vermijden, schuift hij nu in de schoenen van de Democratische oppositie. Maar voor hij zelf president was, legde hij de schuld voor een shutdown nadrukkelijk bij de president zelf, en toonde hij begrip voor de oppositie.

Dat blijkt uit een interview dat hij in 2013 aan de conservatieve zender Fox gaf. Toen kreeg president Barack Obama geen steun voor verhogen van het uitgavenplafond van de Amerikaanse regering, wat toen tot een shutdown leidde. De extra uitgaven moesten dienen om het gezondheidszorgprogramma van de president te financieren.

Dat interview is nu opnieuw opgerakeld door Morning Joe, een talkshow op het meer progressieve MSNBC. Trump kreeg in 2013 de vraag wie er bij een shutdown ontslagen moest worden. Zijn antwoord daarop was duidelijk een sneer richting de president. “Als je vraagt wie er ontslagen moet worden, dat is dat altijd de top”, zei de zakenman. “Problemen beginnen aan de top, en moeten vanuit de top worden opgelost. En de president is de leider. Hij moet iedereen samen krijgen, en leiden”.

Hij wees er toen ook op dat mensen over een shutdown niet zullen herinneren welke senatoren dat voor elkaar kregen, maar enkel onder wiens bewind dat gebeurd is. “Dus ik denk dat de druk op de president ligt”.

In 2013 feliciteerde Trump ook de toenmalige Republikeinse senatoren die aanstuurden op een shutdown, blijkt uit een aantal tweets uit die periode.

.@RNC leadership should not be afraid of a government shutdown. They should be afraid of not defunding ObamaCare. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 september 2013