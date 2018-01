Eén van de belangrijkste dierensmokkelaars gearresteerd in bezit van 800.000 euro aan ivoor

De politie van Thailand heeft vrijdag een man gearresteerd die gezien wordt als één van de belangrijkste smokkelaars ter wereld. Hij riskeert een gevangenisstraf van vier jaar voor het verhandelen van ivoor en gemalen botten van zeldzame dieren.

Boonchai Bach, een veertigjarige Thai van Vietnamese origine, werd opgepakt in een stad nabij de grens met Laos. Op dat moment was hij in het bezit van veertien hoorns van Afrikaanse neushoorns ter waarde van zo’n 800.000 euro.

De man wordt beschouwd als één van de belangrijkste smokkelaars ter wereld. Hij zou de spilfiguur zijn in de illegale dierenhandel tussen Afrika en Azië. Bach maakte afspraken met stropers en criminelen om hem olifanten, neushoorns, tijgers, leeuwen en andere zeldzame soorten te leveren.

Nadien importeerde hij vooral ivoor en gemalen botten van de dieren op bestelling van Aziatische zakenlieden. In Azië zijn die veel geld waard omdat er wonderbaarlijke krachten aan worden toegeschreven. Hij riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.

Foto: AFP