Zoon van Antwerpse voetballegende op SP.A-lijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Antwerpen - Op het partijbestuur van de sp.a Antwerpen zijn zaterdagochtend twee nieuwe onafhankelijke kandidaten voorgesteld die mee op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

De eerste onafhankelijke, die straks op de nieuwjaarsreceptie kennis zal maken met de andere leden, is Vic Mees. Deze zoon van de voetballegende met dezelfde naam kreeg bekendheid als bezieler van het nostalgische café Kiebooms op het De Coninckplein in Antwerpen. Hij raakte verwikkeld in een rechtszaak rond geluidsoverlast en kreeg zelfs een ‘muziekverbod’ opgelegd voor zijn café.

De tweede onafhankelijke kandidaat is Christine Hannes, directeur van de Spectrumschool in Deurne. Ook voormalig politiecommissaris Jinnih Beels maakte, na het uiteenvallen van de lijst Samen, bekend dat zij als onafhankelijke op de lijst van sp.a Antwerpen wil staan. De nieuwe kandidaten zullen hun opwachting maken in de Feestzaal Bondsgebouw aan de Ommeganckstraat, waar de afdeling na een woelige week het nieuwe werkjaar in wil zetten.

Vic Mees is de zoon van het Antwerp-icoon met exact dezelfde naam (1927-2012). Mees senior speelde zijn hele carrière bij Antwerp en werd zo ‘Mister Antwerp’.