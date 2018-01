Handelaars zijn kleingeld zat: ruim 80 procent wil afronding naar 0 of 5 cent verplichten

Brussel -

Meer dan 83 procent van de handelaars wil het afronden van prijzen naar 0 of 5 eurocent verplichten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), waaraan 657 handelaars uit verschillende sectoren deelnamen. Van alle kleinhandelaars rondt 29 procent het kassaticket of de prijzen in de rekken al af naar 0 of 5 eurocent.