Man slaat zichzelf vol in het gezicht om te ontsnappen aan alcoholcontrole

Een jongeman uit Ierland heeft vorige week op een wel erg opvallende manier geprobeerd om aan een alcoholcontrole te ontsnappen. Toen de agenten naar hem toekwamen, begon hij zichzelf plots herhaaldelijk in het gezicht te slaan.

De politie was ter plaatse gekomen nadat Brian Fogg met zijn wagen in een gracht was beland nabij Belfast. Toen de agenten het alcoholgehalte in zijn bloed wilden controleren, begon hij zichzelf plots keihard in het gezicht te slaan.

Omdat de jongeman hevig aan het bloeden was, beslisten ze om zijn verwondingen te behandelen in de plaats van hem de alcoholtest te laten afleggen.

Daarmee leek zijn plannetje dus gelukt. Maar niets was minder waar. Brian Fogg werd later alsnog gearresteerd en aangeklaagd voor rijden onder invloed en het vervalsen van fysiek bewijs. Op de foto van zijn arrestatie is duidelijk te zien dat de 27-jarige bestuurder zichzelf twee blauwe ogen en meerdere verwondingen had toegebracht.