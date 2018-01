Volledig mislukt bij Club Brugge maar nu speelt deze spits de pannen van het dak in Engeland

Het kan verkeren in een voetbalcarrière. Bij Club Brugge kwam hij tot amper twee optredens en, niet erg verrassend, nul doelpunten maar vandaag gaat het ontzettend goed met Matej Vydra. De Tsjech is namelijk een van de beste spitsen in de Engelse Championship.

Vydra kwam tussen augustus en december 2011 zes maanden uit voor blauw-zwart. De nu 25-jarige spits was eigendom van Udinese en kwam op huurbasis naar België. Een succes bleek zijn uitleenbeurt verre van. De toen 19-jarige Vydra speelde slechts twee keer mee bij Club: zes minuten in de competitie tegen KV Mechelen en 70 minuten in de beker tegen Dessel Sport. Daarna scheurde de Tsjech zijn kruisband en moest hij lang revalideren.

Het volgende seizoen werd Vydra op huurbasis naar Watford gestuurd, toen in de Engelse tweede klasse. Dat bleek een succes. De Tsjech scoorde 20 doelpunten in 41 wedstrijden voor de Hornets en deelde ook acht assists uit. Hij maakte in 2012 bovendien zijn debuut voor het nationale elftal en zit intussen aan vijf doelpunten in twintig interlands.

Vydra kreeg in het seizoen 2013/2014 dan ook zijn kans in de Premier League, als huurspeler bij West Brom. Hij kwam tot 23 optredens en drie doelpunten voor de Baggies. Misschien was de Engelse eersteklasse wat te hoog gegrepen want bij tweedeklasser Watford ging het een seizoen later opnieuw wel goed met zestien doelpunten en zes assists.

Foto: Photo News

Van Udinese naar Derby

De Hornets promoveerden en kochten Vydra voor 8,4 miljoen euro van Udinese. De Tsjech werd echter verhuurd aan tweedeklasser Reading, waar hij slechts drie keer scoorde in 31 wedstrijden. Dat was het signaal voor Watford om Vydra te verkopen aan Derby County, dat 9,4 miljoen op tafel legde. Vorig seizoen ging het in de Engelse tweede klasse niet van een leien dakje met vijf goals in 33 optredens, maar dit seizoen heeft Vydra opnieuw zijn beste vorm gevonden.

De Tsjech is een vaste waarde bij Derby en scoorde al vijftien doelpunten in 23 competitiewedstrijden. En hij gaf ook al drie assists. Geen enkele speler in de Championship is dit seizoen betrokken bij meer doelpunten dan de ex-huurling van Club Brugge. Bovendien is hij met een goal of assist om de 87 minuten de meest efficiënte speler in de competitie.

87 – Matej Vydra is averaging a goal or an assist every 87 minutes in the Championship this term; the best ratio of any player in the competition (min. 300 minutes played). Buoyed. pic.twitter.com/RivGOMnDGz — OptaJoe (@OptaJoe) 19 januari 2018