50 miljoen ton afval waar duizenden mensen dolen: grootste vuilnisbelt van Zuid-Amerika gaat dicht, maar wat nu?

De grootste vuilnisbelt in Zuid-Amerika, nabij de Braziliaanse hoofdstad Brasilia, gaat na 67 jaar sluiten. De dump vormt een gevaar voor de volksgezondheid, klinkt het. De grote vraag is nu wat er moet gebeuren met al het afval en de duizenden mensen die er rondstruinen om te overleven.

Bij het ontwerp van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia konden de architecten en planners nooit vermoeden hoe explosief de stad zou groeien. Ruim 67 jaar later kent de hoofdstad de grootste vuilnisbelt van Zuid-Amerika en de op één na grootste van de wereld: ruim 50 miljoen ton afval ligt er verzameld, meldt Reuters.

Vrijdag maakte de gouverneur van Brasilia, Rodrigo Rollemberg,echter bekend dat de belt gaat sluiten. “We kunnen niet leven met deze open wond in het midden van onze nationale hoofdstad, die een gevaar vormt voor de volksgezondheid”, zei hij. Hij gaf daarbij aan dat er een nieuwe stortplaats wordt geopend verder buiten de stad.

De sluiting van de gigantische vuilnisbelt brengt echter ook problemen met zich mee. Het stadsbestuur weet nog niet wat er moet gebeuren met al het afval en wie het gaat opruimen.

Foto: Š Boaz Rottem

Duizenden arme afvalspeurders

Bovendien is het onduidelijk wat de impact is op de circa 40.000 mensen -de armsten van de stad- die zich hebben gevestigd in een zelfgemaakte krottenwijk naast de vuilnisbelt. Duizenden van hen dolen dagelijks tussen het afval op zoek naar voedsel of bruikbare spullen om door te verkopen. In die extreem onhygiënische omstandigheden proberen ze in hun levensonderhoud te voorzien.

Gouverneur Rollemberg wil een aantal van hen aan het werk zetten op de nieuwe vuilnisbelt. Velen zitten daar echter niet op te wachten. Met de verkoop van het afval verdienen ze vaak meer dan een officieel baantje op de belt. Bovendien zouden ze ver moet reizen om op het werk te komen. “Rollemberg heeft ons helemaal geen alternatief aangeboden”, zegt Valdir Dutra die al zestien jaar naast de afvalberg woont. “We kunnen niet overleven op dat salaris.”

“Ik zal door de straten moeten trekken en door vuilnisbakken moeten gaan zoeken om te overleven”, zegt de 32-jarige Evando Souza, die zo’n vijf jaar met zijn drie zoons op de afvalberg komt. “Vandaag was een goede dag voor ons.” De vader en zoons vonden een zilveren ring en een oude Nokia.