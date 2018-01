Arsenal houdt schietoefeningen tegen Benteke, Defour verliest nipt van Man United

Arsenal heeft na vier matchen zonder zege nog eens kunnen winnen. De geplaagde Gunners begonnen als een wervelwind aan de partij tegen Crystal Palace. Monreal opende na zes minuten al de score, halfweg de eerste helft stond het al 4-0. Milivojevic (ex-Anderlecht- zorgde op aangeven van Benteke nog voor de eerredder: 4-1. Het is voor Arsenal de eerste zege in de competitie sinds 28 december. Toen won het met 2-3 op het veld van… Crystal Palace. Nog in de Premier League pakte Manchester United een felbevochten zege tegen Bunrley. Anthony Martial zorgde voor het enige doelpunt.

De partij in het Emirates Stadium was na iets meer dan 20 minuten al volledig gespeeld. De eerste hoekschop was al meteen raak. Xhaka vond het hoofd van Monreal en die kopte na amper zes minuten de openingstreffer tegen de touwen. Arsenal raasde als een rotvaart door het wedstrijdbegin. Monreal kroop nu in de rol van aangever en bediende Iwobi, die de score na tien minuten verdubbelde.

Crystal Palace liet over zich heen lopen en nog eens drie minuten later had Arsenal zijn schaapjes al op het droge. Op een nieuwe hoekschop was het ditmaal Koscielny die scoorde. Halfweg de eerste helft deed Lacazette er nog een schepje bovenop. Ozil bediende zijn Franse ploegmaat met een mooi hakje en de spits klopte Hennessey een vierde keer.

4-0 na 22 minuten, de voet mocht va het gaspedaal. Monreal, goed voor een doelpunt en twee assists, moest na een dik halfuur voetballen het veld verlaten met een blessure, de jonge Maitland-Niles kwam hem vervangen. Na de pauze ging Palace op zoek naar de eerredder. Op het uur mocht Benteke alleen op doel afgaan, maar Arsenal-doelman Petr Cech was op jacht naar zijn 200e clean sheet en hield de Rode Duivel van de een tegentreffer. De Tsjech zou er echter niet slagen om de nul te houden. Benteke vond Milivojevic en de Serviër zette met een knappe volley de 4-1 eindcijfers op het bord. Arsenal wint voor het eerst in vijf matchen. De laatste zege in de Premier League was uitgerekend tegen The Eagles. The Gunners blijven zesde in de tussenstand, Crystal Palace is dertiende.

Op Turf Moor kende Romelu Lukaku een frustrerende avond. De Rode Duivel verzorgde nochtans de assist van het winnende doelpunt. Lukaku speelde Fransman met een knappe pass aan, die afwerking was eveneens om duimen en vingers bij af te likken. Martial pegelde het leer via de deklat binnen: 0-1. Maar wat Lukaku voor zijn ploegmaats deed, kreeg hij niet terug. Vooral Rashford liet enkele keren na om de vrijstaande Rode Duivel aan te spelen en ging te vaak voor eigen succes. Het was dan ook een ontgoochelde Lukaku die na de zege het veld afliep.

Het doelpunt van Martial zou een van de weinige schoten tussen de palen worden, als strandde een vrije trap van Gudmundsson op de laty. Burnley en Manchester United vochten vooral een slag op het middenveld uit. Steven Defour mocht daar 90 minuten lang bikkelen van coach Sean Dyche, aan de overkant gooide José Mourinho twintig minuten voor tijd nog Marouane Fellaini in de strijd. Die mocht mee de voorsprong verdedigen, wat al bij al makkelijk lukte.

In de stand nadert Man United tot op negen punten van stadsrivaal City, dat zaterdagavond nog in actie komt. Burnley bezet de achtste plaats.

