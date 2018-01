Fans van Oud-Heverlee Leuven bezoeken zusterclub Leicester en kunnen meteen juichen

Oud-Heverlee is sinds de zomer van 2017 in handen van de Thaise groep King Power. De bezit ook de Engelse eersteklasser Leicester City. Om die band in de verf te zetten trok een grote horde fans van OHL zaterdag naar Engeland, waar ze de partij tussen Leicester en Watford bijwoonden. De supporters moesten al vroeg uit de veren, om 3u vanochtend ging de wekker af. Dat kon de pret echter niet deren, de fans zagen The Foxes met 2-0 winnen van de ploeg van Rode Duivel Christian Kabasele. Jamie Vardy en Riyad Mahrez scoorden de doelpunten.