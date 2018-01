Deze ‘koning’ woont al 22 jaar in zijn zandkasteel, dat hij iedere dag opnieuw bouwt

Al 22 jaar lang woont Marcio Mizael Matolias in een opmerkelijk zonovergoten paleis met een prachtig uitzicht: een zandkasteel op het strand van Rio de Janeiro. Naar eigen zeggen heeft hij alles wat zijn hartje begeert. De enige problemen: de hitte en het water.

Op het strand van de chique wijk Barra da Tijuca in Rio de Janeiro staat een opvallende woning: het zandkasteel van Marcio Mizael Matolias. De 44-jarige man woont er al de helft van zijn leven. Hij is een bekend gezicht in de buurt, waar mensen hem ‘de koning’ noemen. Hij gaat met alle plezier met toeristen op de foto, zittend op zijn troon voor zijn zelfgebouwde paleis.

Marcio kan zich geen ander leven voorstellen, zegt hij. “Ik groeide op in de baai van Guanabara (nabij Rio de Janeiro, nvdr.) en heb eigenlijk altijd op het strand gewoond. Mensen betalen een belachelijke huur om aan de zee te wonen, maar ik heb geen rekeningen en heb hier een goed leven.” Dat meldt La Voix du Nord.

Op een bepaalde dag leerde een vriend Marcio hoe je een goed zandkasteel maakt. Vanaf toen bleef de Braziliaan bouwen. “Ik heb veel geleerd uit boeken. Mijn kasteel is een mengeling van verschillende stijlen, van Niemeyer tot Gaudi”, klinkt het.

De autoriteiten vallen hem niet lastig, legt hij uit. “Ik ben een soort toeristische attractie geworden.” Op die manier verdient Marcio ook zijn geld. Toeristen die zijn stulpje komen bewonderen en op de foto gaan, kunnen wat geld achterlaten.

Geen royaal paleis

Hoewel zijn huis er spectaculair uitziet van buiten, is het allesbehalve een koninklijk optrekje. Vanbinnen is de woning slechts drie vierkante meter groot. De ruimte wordt voor een groot deel opgevuld door Marcio’s golfclubs, hengels en zijn tientallen boeken. Hij slaapt in een slaapzak. Zijn badkamer is de brandweerkazerne op zo’n dertig meter afstand. Daar mag hij voor minder dan een euro douchen en naar het toilet.

Foto: AFP

Problemen

Hoewel het hem naar eigen zeggen aan niets ontbreekt, heeft hij twee grote ‘vijanden’: water en de verstikkende hitte. “Het zand houdt alle warmte vast, dus soms kan ik hier niet slapen. Dan overnacht ik bij een vriend. Maar ik slaap liever hier, zelfs als ik buiten bij de zee moet liggen.”

En dan zijn er de regen en de golven. Hij is dagelijks uren bezig om zijn kasteel te repareren en delen opnieuw te bouwen. Ieder moment kan de regen de vele torentjes en muren slopen. Ook de zee vormt soms een bedreiging voor zijn paleis. “Op een dag kwam het water zelf bij mij thuis naar binnen.” Net als zijn grote voorbeeld Gaudi is Marcio dan ook voortdurend in de weer met de bouw van zijn opmerkelijke woning.