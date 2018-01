Thorgan Hazard schittert in Bundesliga met doelpunt en assist, Dimata pakt rood

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag op de negentiende speeldag in de Duitse Bundesliga zijn thuiswedstrijd tegen Augsburg met 2-0 gewonnen. Een glansrol was weggelegd voor Thorgan Hazard, die met een assist en een doelpunt de match besliste. Nog in Duitsland ging Wolfsburg onderuit, Landry Dimata pakte een rode kaart.

De thuisploeg klom na tien minuten al op voorsprong.schilderde een hoekschop op het hoofd van Matthias Ginter, die de bal via de binnenkant van de paal in doel verlengde. Borussia domineerde de partij, maar pas in de slotminuut kon het de zege veiligstellen. Hazard begon vanop de eigen helft aan een lange rush en schoot van buiten de zestien de 2-0 op het bord, doelman Hitz had geen verhaal tegen de lage schuiver van de Rode Duivel.

Gladbach deelt voorlopig de tweede plaats met Leipzig en Bayer Leverkusen. Het drietal verzamelde 31 punten, dat zijn er 13 minder dan de autoritaire leider Bayern München. Augsburg is achtste.

Foto: AFP

Wolfsburg leed een 1-3 thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt.liet zich in de eerste helft twee keer verschalken. Sébastien Haller (18.) en Timothy Chandler (22.) knalden van dichtbij onhoudbaar binnen. Maximilian Arnold (67.) bracht Wolfsburg terug in de wedstrijd., die voor het eerst sinds 22 oktober nog eens een basisplaats kreeg, liet de thuisploeg echter in de steek. De belofte-international pakte een minuut na de aansluitingstreffer zijn tweede gele kaart. Met tien veldspelers slaagde Wolfsburg, met ook nogop het veld, er niet de score in evenwicht te brengen. Luka Jovic (85.) klaarde de klus voor Frankfurt, dat oprukt naar de zevende stek. Wolfsburg is dertiende.