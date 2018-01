Er is sprake van doden, maar meer details ontbreken voorlopig

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdagavond een aanval aan de gang op het luxueuze Intercontinental Hotel. Afghaanse special forces vechten in het hotel met de aanvallers, die zich op de bovenste verdiepingen verschansen. Er is sprake van doden en gewonden, maar hoeveel slachtoffers er vielen, is nog onduidelijk.

Vier gewapende mannen vielen zaterdagavond het luxueuze hotel aan in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ze drongen het gebouw binnen door de keuken, vertelt hotelmanager Ahmad Haris Nayab, die ongedeerd kon ontkomen. Eenmaal in het hotel, begonnen de aanvallers in het rond te schieten.

Volgens Najib Danish, de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, is de situatie in het hotel nog erg onduidelijk. Hij kan nog geen details geven over slachtoffers. Een andere woordvoerder kan dat wel: volgens Nasrat Rahimi werden meerdere mensen gedood, en vielen er ook zes gewonden. Ook twee aanvallers werden gedood door de Afghaanse special forces.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Die hebben de gelijkvloerse verdieping van het hotel heroverd, en leveren nu strijd met de aanvallers die zich op de hogere verdiepingen verschanst hebben. De aanvallers verzetten zich hevig tegen de Afghaanse troepen, ze lijken onder meer te beschikken over een grote hoeveelheid handgranaten.

Volgens een getuige, die anoniem wil blijven, hebben de aanvallers gasten en personeel gegijzeld. Een gast die zich in het hotel bevindt, vertelt aan het persagentschap AFP dat de ze zich in op hun kamer verschansen. “Ik weet niet of de aanvallers in het hotel zijn, maar ik hoor geweervuur op ergens op eerste verdieping.”

Wie er achter de aanval zit is hoogst onduidelijk. Hetzelfde hotel was in 2011 al eens het toneel van een aanslag, die opgeëist werd door de taliban. Daarbij viel een twintigtal doden. De nieuwe aanval werd nog niet opgeëist.