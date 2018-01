Zeker twee doden en tientallen gewonden bij hotelbrand in Praag

Een brand in een hotel in de Tsjechische hoofdstad Praag heeft zaterdag aan minstens twee mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond of werden door de rook bevangen.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. De rook zou zich via het aircosysteem doorheen het hotel verspreid hebben.

Het hotel bevindt zich in een historisch gebouw op slechts enkele meters van de oevers van de Moldau.