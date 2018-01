Anouk over critici nadat ze The Voice-deelneemster keihard naar huis stuurt: “Zeurende hoeren”

Kira Dekker moest vrijdag The Voice of Holland verlaten. De deelneemster werd daarbij keihard op haar plaats gezet door jurylid Anouk. Dat leverde de Nederlandse zangeres fikse kritiek op, maar daar heeft ze een broertje dood aan. “Zeurende hoeren.”

Ruim 2,1 miljoen Nederlanders zagen vrijdag hoe Kira Dekker The Voice of Holland moest verlaten. Dat gebeurde op weinig zachtzinnige wijze. “Ik moet je eerlijk zeggen, ik vraag me echt een beetje af hoe je hier tussendoor bent geglipt, tot aan de knock-outs. Je hoort hier niet thuis, ik vind het niet goed genoeg”, aldus jurylid Anouk. “Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken, die zingen tien keer beter dan jij. Het spijt me, ik zou je gelijk naar huis sturen”, klonk het nog.

Sanne Hans, de coach van Kira, stuurde de deelneemster daarop naar huis, meldt het Algemeen Dagblad.

Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk. — Kira (@KiraDekker) 19 januari 2018

Schuld van Anouk

Er kwam de nodige kritiek op de keiharde taal van Anouk. Hoewel Kira aanvankelijk niet wilde reageren op haar vertrek, deelde ze toch haar mening op Twitter. “Ik voel me echt fúcking klote”, schreef ze. Later voegde ze er gekscherend aan toe: “Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk.’’

Zeurende hoeren

Maar Anouk liet die opmerking en de kritiek niet zomaar passeren. “Ik vind eigenlijk dat ik helemaal niet zo hard ben”, zegt ze in een filmpje op Instagram. “Ik ben wel duidelijk. En misschien iets meer rechttoe rechtaan, zonder te veel poespas erbij. Kijk, op het moment dat je al niet kritiek kan handelen, had je niet naar deze show moeten komen. Dus als je mijn kritiek al niet kunt hebben, is deze wereld niet voor jou weggelegd.”

Bij de video schreef de Nederlandse nog een aantal opvallende dingen. “Ik eet ook chocolade”, maar “you stop het zelf in your mond”. Verder noemde Anouk iedereen die kritiek had “zeurkechs”, wat zoveel betekent als ‘zeurende hoeren’.