Transmigranten uit vrachtwagen gehaald op parking: “Ze waren dronken. Ze hadden aan de lading bier gezeten”

Rotselaar - De snelwegpolitie heeft gisterennacht acht illegalen gearresteerd op de parking van de E314 in Rotselaar. “Acht man. Eritreeërs. Ze waren in een met bier geladen vrachtwagen geklommen en hadden al heel wat blikjes opgedronken. Ze waren behoorlijk dronken”, klinkt het uit goede bron. De politievakbonden willen snel actie van de regering.

“Er gaat geen nacht meer voorbij zonder heibel met transmigranten langs deze of een andere snelwegparking”. Dat vertelden politiemensen van de snelwegpolitie gisteren na het incident in Groot-Bijgaarden van vrijdagnacht. Toen gingen zo’n veertig transmigranten Soedanezen, Ethiopiërs en Eritreeërs - de politie te lijf met knuppels en ijzeren baren. Twee agenten raakten lichtgewond.

Gisterennacht waren er weer problemen. Ditmaal op de parking van Rotselaar op de E314 richting Brussel. Rond één uur alarmeerde een vrachtwagenbestuurder de politie omdat er “mannen in zijn camion” gekropen waren.

Spoor van lege bierblikken

De politie kwam ter plekke en haalde inderdaad acht man uit de vrachtwagen. Ze hadden zich te goed gedaan aan de lading bier, waren dronken, maar gedroegen zich niet agressief bij hun arrestatie. Een ander deel van de groep kon nog ontkomen en strompelde de bossen in. “Ze lieten een spoor lege bierblikjes achter zich”.

De federale politie bevestigt de arrestatie van de acht maar kon verdere details niet bevestigen . “Behalve dan dat het om mensen uit Eritrea”, zegt de woordvoerder van de federale politie. Of de mannen al dan niet ondergebracht zijn in een gesloten centrum, wist men zaterdag niet te vertellen.

“Het probleem groeit ons over het hoofd”, klonk het gisteren al bij de Vlaamse gouverneurs. Ook Vincent Houssin van politievakbond VSOA ziet het zo. “De snelwegpolitie waarvan men de patrouilles omwille van besparingen altijd maar afgebouwd heeft, kan dit niet meer alleen aan. Er moet meer hulp komen, van de federale en lokale politie”.

Frustrerend

“Want het kan toch niet dat we sommige transmigranten tot tien keer toe oppakken en altijd opnieuw moeten laten lopen met een zoveelste bevel om het land te verlaten. Heel frustrerend voor de betrokken agenten. “Ik hoop dat bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) dat voorrecht serieus zal inperken: Eén bevel om het grondgebied te verlaten en wie dat negeert meteen onderbrengen in een gesloten centrum. Alleen zo blijft de problematiek beheersbaar en zal de wegpolitie zich weer met zijn kerntaken - veilige snelwegen - kunnen gaan bezighouden”, vindt de vakbondsman.

“Zo eenvoudig ligt het niet”, klinkt het op het kabinet van Theo Francken. “Mensen uit Soedan sturen we op dit moment niet meer terug. Het heeft dus geen zin om die op te sluiten met oog op verwijdering. Voor Eritreeërs en Ethiopiërs hangt het vaak af van dossier tot dossier”, zegt de woordvoerster. “Anderzijds proberen we het aantal plaatsen in gesloten centra te verhogen. Nu zijn er 600. We mikken op 1000. Dat zou ook al één en ander moeten verhelpen”.