“De deal is rond: Alexis Sanchez trekt richting Manchester, maar United betaalt geen cent voor Chileen”

Als we de BBC mogen geloven, is het eindelijk zover: Alexis Sanchez verlaat Arsenal en trekt naar Manchester United. De Chileen wordt al weken gelinkt met een transfer en het werd de voorbije dagen duidelijk dat hij op weg was naar Old Trafford. De onderhandelingen sleepten lang aan, maar nu zou de deal afgerond zijn. Opmerkelijk: er komt geen transfersom aan te pas. Henrikh Mkhitaryan maakt namelijk de omgekeerde beweging in een ruildeal. De Armeniër legt zondag en maandag zijn medische testen af in Londen, waarna de transfer geofficialiseerd kan worden.

Manchester City leek aanvankelijk in pole position te liggen voor Sanchez, maar het was al even duidelijk dat Manchester United zijn stadsrivaal de loef zou afsteken. Pep Guardiola wenste de Chileen al veel succes bij zijn nieuwe ploeg, Arsène Wenger bevestigde dat Sanchez op weg was naar Old Trafford en ook José Mourinho gaf te kennen dat het er goed uitzag.

Nu meldt de BBC dat de deal rond is. Het papierwerk is afgerond, enkel de medische testen moeten nog plaatsvinden. Dat zal de komende twee dagen gebeuren. Dat de transfer nu zijn doorbraak kent, is te danken aan Mkhitaryan. De Armeniër werd al even genoemd als pasmunt en heeft nu eindelijk ingestemd met de deal. Volgens de Engelse tabloids hebben beide spelers al afscheid genomen van hun ploegmaats. Sanchez speelde zaterdag niet mee bij Arsenal. “Het is niet mogelijk om naar het noorden te rijden en tegelijk te spelen”, klonk het bij Wenger. Mkhitaryan ontbrak op zijn beurt bij Man United.

Ruildeal zonder transfersom

Opmerkelijk is dat er volgens de BBC géén extra transfersom aan te pas komt. Eerder was er sprake dat Man United 20 miljoen pond zou betalen en de manager van Sanchez 15 miljoen pond zou opstrijken. Maar dat lijkt dus niet langer aan de orde. Voor Sanchez ligt er alvast een topcontract klaar. De Chileen zou volgens de geruchten circa 350.000 pond per week kunnen verdienen, aangedikt met premies en een gigantische tegemoetkoming voor zijn portretrechten.

EXCLUSIVE: Manchester United midfielder Henrikh Mkhitaryan agrees move to Arsenal in a deal that will see Gunners forward Alexis Sanchez go opposite way. It’s a straight swap, no money involved. Paperwork complete, Mkhitaryan will undergo a medical over the next 2 days #MUFC #AFC — David Ornstein (@bbcsport_david) 20 januari 2018

De stats van beide spelers bij respectievelijk Arsenal en Manchester United. Foto: BBC

Since the start of 2010-11, Alexis Sanchez has scored 111 goals within the top 5 European Leagues - only 10 players have scored more than him during this time. pic.twitter.com/A2yjnYf2ex — BBC Sport (@BBCSport) 20 januari 2018