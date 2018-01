Mbenza en Montpellier winnen op de valreep, Vreven verliest weer met NAC

Brussel - Montpellier heeft zaterdag op de 22e speeldag in de Franse Ligue 1 op de valreep de drie punten thuisgehouden. De ploeg van Isaac Mbenza, die op het uur inviel, won met 2-1 van Toulouse.

Met een geweldige uithaal vanop zo’n 30 meter zette de in Vilvoorde geboren Gianelli Imbula (30.) de bezoekers op voorsprong. Op slag van rust pakte Max Gradel een rechtstreekse rode kaart. Uit de vrije trap die daaruit volgde scoorde Junior Sambia (43.) de gelijkmaker, zijn schot week zwaar af. Hoewel de partij op een gelijkspel leek af te stevenen, zorgde Giovanni Sio (90.+6) diep in de blessuretijd voor de winnende treffer. Montpellier rukt in de stand op naar plek zes, Toulouse blijft voorlaatste.

In de Nederlandse Eredivisie leed coach Stijn Vreven met NAC Breda zijn elfde competitienederlaag van het seizoen. Breda ging zonder de geblesseerden Olivier Rommens, Robbie Haemhouts en Chiro N’Toko met 1-0 onderuit bij PEC Zwolle. Huurling Lucas Schoofs en Arno Verschueren bleven beiden op de bank. Vreven en co verkeren op plaats veertien in degradatiegevaar.