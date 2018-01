Isaac Kiese Thelin is nu alleen topschutter in de Jupiler Pro League met elf doelpunten. De spits van Waasland-Beveren zette tegen STVV een strafschop om. De Zweed had er echter twee kunnen en moeten scoren, maar liet een grote kans liggen. Of het de misser van de week is, mag u bepalen. Thelin kreeg namelijk stevige concurrentie van Ocansey, die namens Eupen van dichtbij over trapte tegen Standard.