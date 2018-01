Het was niet de match van Mbaye Leye tegen Standard. De Senegalees scoorde wel, maar pakte ook een rode kaart, waarna Eupen alsnog ten onder ging. Bovendien werd de spits door Standard-verdediger Luyindama vakkundig over de reclameborden gekatapulteerd. Ook Tim Matthys kwam onzacht in aanraking met een paneel aan de rand van het veld, na een duel met Brian Hamalainen. De flankspeler van KV Mechelen liep een stevige vleeswonde op.