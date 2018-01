De toekomst van ‘Batsman’: welke van deze vijf clubs is de beste bestemming voor Michy Batshuayi?

Michy Batshuayi stond de voorbije twee wedstrijden in de basis bij Chelsea. Eerst in de beker tegen Norwich City, daarna in de competitie tegen Brighton. ‘Batsman’ tekende voor een goal en een assist, maar lijkt nog altijd op weg naar de (voorlopige) uitgang bij de Blues. Maar naar wie trekt de Rode Duivel best op huurbasis?

Batshuayi werd de voorbije maanden aan verschillende clubs gelinkt. Wij hebben er de vijf meest voorkomende uitgepikt en bekijken hoe de 24-jarige spits er zou kunnen varen, met het oog op een selectie voor het WK in Rusland.

Foto: Photo News

West Ham

Kandidaat nummer één. West Ham staat op dit moment elfde in de Premier League en blijft net als vorig seizoen onder de verwachtingen. David Moyes moet het schip weer op de juiste koers zetten maar voorlopig is het vooral zwemmen in de middenmoot. De Hammers staan defensief niet zo sterk maar missen ook een échte goalgetter. Andy Carroll scoort al een tijdje niet meer en is geblesseerd, terwijl de club af wil van Javier “Chicharito” Hernandez.

Batshuayi zou in Londen de strijd kunnen aangaan met Diafra Sakho, dit seizoen goed voor vier doelpunten voor de Hammers. Een strijd die hij wel eens zou kunnen winnen. Met creatieve geesten als Marko Arnautovic en André Ayew zijn er kansen verzekerd voor onze landgenoot, die wel kan aarden in het meer vechtvoetbal van Moyes. Bovendien blijft hij zo in Engeland en dus dicht bij Chelsea.

Conclusie: doen!

Foto: AFP

Sevilla

Ook Sevilla wordt al weken lang in verband gebracht met een mogelijke uitleenbeurt van Batshuayi. De Spanjaarden wisselden net als West Ham van coach en haalden Vincenzo Montella in huis. Die liet eerder al eens zijn oog vallen op de Rode Duivel als coach van Milan. Sevilla is momenteel zesde in La Liga maar kan wel wat offensieve impulsen gebruiken met 26 doelpunten in 20 wedstrijden.

Al liggen de kaarten net wat ingewikkelder als bij West Ham. Batshuayi zou er sowieso op de bank belanden door de aanwezigheid van Wissam Ben Yeder. De Fransman scoorde dit seizoen al zestien doelpunten voor Sevilla, waarvan vijf in La Liga en acht in de Champions League (inclusief kwalificaties). Batshuayi zou er dus initieel strijden voor de rol van back-up met Luis Muriel, die aan vier goals zit. Plus, hij moet naar Spanje verhuizen en hij mag geen Europese wedstrijden spelen met Sevilla.

Conclusie: te vermijden

Foto: AFP

AS Roma

AS Roma kwam pas de voorbije week naar voor als serieuze optie voor Batshuayi. Chelsea wil namelijk een lange, kopbalsterke spits in huis halen en denkt daarbij aan Edin Dzeko. De Blues waren al in contact met de Giallorossi over linksback Emerson Palmieri en pakten er dan maar de Serie A-topscorer van vorig seizoen (29 goals) bij. Roma kan de financiële middelen goed gebruiken en staat open voor een verkoop van de 31-jarige spits. Al zouden ze daarmee wel een basispion verliezen in de strijd om de top vier in Italië. Roma is nu vijfde, achter concurrenten Inter en Lazio.

Het grote voordeel voor Batshuayi is dat Roma bij een vertrek van Dzeko meteen een plek vrij heeft in de spits. De Romeinen zoeken dan een man die hen meteen goals kan bezorgen en dat kan ‘Batsman’. Bovendien zou Radja Nainggolan hem wegwijs kunnen maken in Italië en in een competitie met zijn eigen identiteit. Probleem voor Batshuayi is dat Roma eigenlijk al een opvolger van Dzeko in huis heeft in de persoon van Patrik Schick. Al moet de jonge Tsjech nog veel leren. Van backup Grégoire Defrel heeft Batshuayi weinig te vrezen, al wordt Diego Perotti ook wel eens als spits uitgespeeld. En ook met Roma mag hij geen Europees voetbal spelen.

Conclusie: te overwegen

Foto: Photo News

Borussia Dortmund

Net als Roma werd Borussia Dortmund pas recent gelinkt aan een eventuele uitleenbeurt voor Batshuayi. Het gaat dit seizoen niet zo goed met de Borussen, die nieuwe coach Peter Bosz al snel aan de kant schoven wegensz de tegenvallende resultaten. Dortmund is pas vijfde in de Bundesliga en werd roemloos uitgeschakeld in de Champions League. Bovendien kreeg sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang het aan de stok met de clubleiding.

Als Aubameyang effectief andere oorden opzoekt deze maand (Arsenal trekt aan zijn mouw en zou al een persoonlijk akkoord hebben), kan BVB wel een uitstekende optie zijn voor Batshuayi. Een topteam op zoek naar een goalgetter en dat een reputatie heeft als een die jonge spelers alle kansen geeft. Dortmund heeft ook niet echt een back-up voor Aubameyang (21 doelpunten tot dusver), tenzij de 18-jarige Alexander Isak. De club beschikt vooral over veel uitstekende wingers die een spits als Batshuayi kansen kunnen voorschotelen en hij mag in de Europa League spelen met de club.

Conclusie: plan B (als Aubemayang vertrekt)

Foto: Photo News

Newcastle United

Naast West Ham werd Batshuayi de voorbije jaren al meermaals gelinkt aan Newcastle United. De Toons hebben het gewoon voor onze landgenoot en dingen dus opnieuw mee naar zijn diensten. De troepen van Rafa Benitez kunnen dan ook alle hulp gebruiken. Newcastle staat als vijftiende slechts twee punten boven de degradatiezone en amper vijf teams scoorden tot nu toe minder doelpunten.

Newcastle heeft eigenlijk echt een spitsenprobleem. Geen enkele aanvaller van de Toons deed tot dusver meer dan vier keer de netten trillen. De Spanjaarden Joselu en Ayoze Pérez leiden de dans met vier doelpunten, beiden in 25 optredens. Dwight Gayle en nieuwkomer Jacob Murphy stellen teleur, terwijl Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) weg mag. Er liggen voor ‘Batsman’ dus heel wat speelkansen bij Newcastle en zo blijft hij in Engeland. Maar wil Batshuayi tegen de degradatie vechten?

Conclusie: ultieme optie eind januari