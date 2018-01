Feest bij de Hazards: Eden en Thorgan scoren allebei knap doelpunt

Thorgan Hazard steekt in bloedvorm bij Borussia Munchengladbach en dat hebben ze bij Augsburg geweten. Bij een 1-0 stand zetten de bezoekers nog alles op alles om in de slotminuut een gelijkspel uit de brand te slepen, maar de Rode Duivel zorgde voor het deksel op de neus. En hoe. De jongere broer van Chelsea-ster Eden kreeg de bal op de eigen helft, rende het hele veld over en schoot dan onhoudbaar tegen de netten.