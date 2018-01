Fiat gaat meerdere malen over de kop en belandt in de gracht, twee gewonden naar het ziekenhuis gevoerd

De E34 richting Antwerpen is zondagochtend ter hoogte van de grens Wachtebeke en Moerbeke een tijdlang versperd geweest na een ongeval. De bestuurder van een Fiat Punto raakte er de controle over het stuur kwijt en belandde in de gracht. Het was er spekglad. De twee inzittenden zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Intussen is de baan terug vrijgegeven, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. Het is nog niet duidelijk wat het ongeval veroorzaakt heeft. Mogelijk heeft de bestuurder de controle verloren, het was er spekglad. Onze reporter kon vaststellen hoe na afhandeling van het ongeval een strooiwagen passeerde.

De inzittenden zijn met lichte kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht.

#E34 De weg is vrijgemaakt thv Moerbeke → Antwerpen. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 21, 2018

Foto: kvw