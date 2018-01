Vijf doden bij rellen in Kinshasa, internet uitgeschakeld

Vorige week was het al zeer onrustig in de Congolese hoofdstad. Foto: AFP

In Kinshasa zijn bij rellen tussen de Congolese ordediensten en tegenstanders van president Kabila minstens vijf doden en 33 gewonden, dat meldt de VN. Eerder op zondag werd alle internetverkeer uitgeschakeld om de situatie te laten bekoelen na een oproep van een katholieke organisatie om na de zondagsmis te manifesteren tegen president Joseph Kabila.

Nadat het ‘comité laïc de coordination’ opgeroepen had om vreedzaam te protesteren tegen de zittende is het tot zware rellen gekomen met de ordediensten. Daarbij zijn minstens 5 doden en 33 gewonden gevallen, aldus de VN. Vedere informatie ontbreekt gezien het sinds middernacht niet meer mogelijk is om te surfen, te e-mailen of boodschappen te versturen via sociale media. Ook op 31 december werd alle internetverkeer verbroken, ook toen verboden de autoriteiten een manifestatie tegen Kabila. Toch kwam het toen tot geweld.

De oproep om een nieuwe “mars” te houden kwam er afgelopen week. Het ‘comité laïc de coordination’ (CLC) roept alle kerkgangers op om de straat op te trekken “met onze vredestakken, onze bijbels, onze rozenkransen en onze kruisbeelden om Congo te redden”. Het CLC vraagt president Kabila om publiek zijn vertrek aan te kondigen en het politiek akkoord dat meerderheid en oppositie eind 2016 sloten te respecteren.

De Congolese autoriteiten laten echter niet begaan. In heel de hoofdstad zijn zondag wegversperringen opgeworpen en politiecontroles georganiseerd. De mars in Kinshasa is door de lokale bestuurders verboden, terwijl ook in andere Congolese steden opgeroepen is om op straat te komen.

In Congo zijn alle manifestaties verboden nadat in september 2016, kort voor het verstrijken van Kabila’s tweede en officieel laatste ambtstermijn, tientallen doden zijn gevallen bij eerdere protesten. Ook op de laatste dag van 2017 kwamen mensen om het leven na ingrijpen van de veiligheidsdiensten, al wordt dat door de autoriteiten zelf ontkend.

De VN-missie in Congo (Monusco) zal vandaag/zondag waarnemers het terrein opsturen om eventuele gevallen van geweld en mensenrechtenschendingen te kunnen rapporteren.

Op 23 december 2018 zouden de Congolezen naar de stembus moeten trekken om een opvolger voor Kabila te verkiezen.