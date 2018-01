Antwerpen - Antwerpen bereidt zich voor op de grootste risicomatch in bijna vijftien jaar. Na de rellen uit de heenwedstrijd tegen Club Brugge staat iedereen op scherp. Met vijftig extra stewards, extra politie en verbeterde afscheiding tussen de supportersclans hoopt iedereen zondag confrontaties te vermijden.

Antwerp wil leren uit de heenwedstrijd in Brugge die ondanks een politiemacht van vierhonderd leden na affluiten toch nog ontaardde in een slagveld. Aanleiding toen: geen confrontatie tussen fans van Club en Antwerp, wel tientallen supporters van de Brugse zusterclub ADO Den Haag die na de wedstrijd betrokken raakten bij een incident in een naburig café. De Brugse hooligans schoten de fans van ADO te hulp, wat uiteindelijk uitmondde in een confrontatie met de politie. Het gevecht zorgde voor drie gewonden, 120 arrestaties en heel wat ravage.

Door het hoge risicogehalte van de wedstrijd worden er nu ook in Antwerpen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is deze week rond de Bosuil hard gewerkt om de bezoekende fans strikt gescheiden te houden van de thuissupporters. Alle losse elementen op de werfzone werden weggehaald en er werd zelfs een tijdelijke muur uit betonblokken opgetrokken. In het stadion zijn de scheidingswanden rond het bezoekersvak verhoogd, om contact tussen de supportersgroepen te beperken.

Hoogste aantal stewards in vijftien jaar

Met vijftig extra stewards ten opzichte van andere competitiewedstrijden voorzien de clubs een gigantisch veiligheidsteam. De laatste vijftien jaar zullen er nog nooit zo veel stewards aanwezig geweest zijn in het Bosuilstadion: 167 in totaal, onder wie 37 Brugse.

De Antwerpse politie zet ook extra middelen in én krijgt bijstand van de federale politie. Die levert extra manschappen, een helikopter en politie te paard. Agenten in burger zullen zondagmiddag in en rond het stadion patrouilleren. Opvallend: rond het stadion zal de politie identiteitscontroles uitvoeren. Wie geen ticket heeft, moet vertrekken. Als die blijven weigeren, kunnen ze bestuurlijk aangehouden worden.