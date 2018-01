SP.A pleit voor minimumpensioen van 1.500 euro en toont zich strijdvaardig: “Jullie zullen ons niet temmen”

SP.A-voorzitter John Crombez heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij toelichting gegeven bij wat zij verstaan onder “nieuw socialisme”. Zo pleit de partij voor een minimumpensioen van 1.500 euro. “De pensioenkloof moet gewoon weg,” klonk het. Voorts repte hij geen woord over het Antwerpse debacle, maar aan het einde van zijn toespraak sneerde hij subtiel naar de N-VA. “Het nieuwe socialisme zullen jullie niet stoppen. Niet met ons. Jullie zullen ons niet temmen!”

“Nieuwe tijden, vragen om nieuwe oplossing”, zei Crombez tijdens zijn toespraak. Een tijdlang werd gedacht dat de partij van naam ging veranderen. Dat gerucht ontstond gisteren alle foto’s en statussen van de SP.A-Facebookpagina verwijderd werden. “Tijd voor iets nieuws”, was de enige boodschap.

Dat “nieuws” waar het tijd voor was, bleek dus geen naamsverandering, maar wel het “nieuwe socialisme”. Zo is volgens Crombez geen slechte zaak dat een “Deliveroo-fietser ons een maaltijd naar keuze bezorgt, maar als die jonge gast met een auto botst, is die wagen beter verzekerd dan hij”. SP.A meent dat zulke werkplatformen ons sociaal model onderuit halen en pleit voor een betere bescherming van de werknemers. Ook pleit Crombez voor een minimumpensioen van 1.500 euro per maand voor “wie genoeg gewerkt heeft”. “Wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen.” Nog een orgelpunt van het “nieuwe socialisme” is dat de ‘zorguren’ van mantelzorgers meetellen voor hun pensioen.

Opvallend strijdvaardig ondanks klappen

Crombez toonde zich voor de ruim 2.000 militanten opvallend strijdvaardig.”Weg met de schroom. Zelfs zij die zeggen dat alles onze schuld is, hebben nood aan een nieuw socialisme.”

“Het nieuw socialisme zullen jullie niet stoppen. Jullie zullen ons niet temmen”, klonk het. Die subtiele sneer naar de N-VA was dan ook de enige verwijzing naar het Antwerpse debacle van afgelopen week. Daar viel de gezamelijk lijst ‘Samen’, van SP.A en Groen uit elkaar nadat Tom Meeuws (SP.A) in opspraak was gekomen vanwege mogelijk financieel geknoei bij De Lijn in 2015. Hij kondigde aan op te stappen, maar het lokale partijbestuur weigerde dat ontslag. Een dag later blies Groen-voorzitter Wouter Van Besien het kartel op.

