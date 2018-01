Hollywood keert zich tegen Woody Allen na interview van adoptiedochter: “Hij heeft me aangeraakt toen ik 7 jaar oud was”

Gevierd regisseur Woody Allen wordt al ruim 25 jaar achtervolgd door geruchten van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Jaren zijn die geruchten afgedaan als roddels, maar nu lijkt het tij te keren na een explosief interview met zijn adoptiedochter: “Hij heeft mijn schaamlippen en vagina aangeraakt toen ik zeven was.”

De beschuldigingen zijn niet nieuw. Zijn adoptiedochter, Dylan Farrow, vertelt al jaren hoe ze misbruikt werd door haar adoptievader. “Ik heb van hem gehouden en ik heb hem gerespecteerd”, vertelde ze aan CBS. “Hij was mijn held. En dat doet niet af aan wat hij gedaan heeft. Het maakt het verraad en de pijn des te erger.”

Golden Globes 2014

Farrow bond de kat de bel in 2014. Nadat haar vader een Golden Globe gewonnen had, pende ze een open brief in The New York Times. Vele collega-acteurs en -regisseurs deden de geruchten af als roddels. In het beste geval stelden ze dat de scheiding tussen de moeder van Dylan, Mia Farrow, en Woody Allen niet al te netjes was verlopen. In die vechtscheiding koos Dylan steevast de kant van haar moeder, wat criticasters deed denken dat ze Allen gewoon zwart wou maken. Kort daarna schreef Allen zelf een open brief aan The New York Times. “Nooit in de twaalf jaar dat we samen waren, heeft ze ooit iets gezegd over misbruik. Toen ze dat na de breuk wel deed, dacht ik dat haar bedoelingen zo doorzichtig waren, dat ik zelfs geen advocaat nam”.

Allen geloofde toen niet dat Dylan loog over het misbruik, wel zei hij toen dat haar moeder het verhaal zo vaak verteld heeft, dat ze het is gaan geloven. “Ik betwijfel niet dat Dylan is gaan geloven dat ze misbruikt is. Als een sterke moeder een kwetsbaar kind van zeven haar vader leert haten omdat die een monster is die haar misbruikt heeft, is het dan zo vreemd dat dit beeld na jaren indoctrinatie echt wordt voor haar?”

2018 #metoo

De beschuldigingen aan het adres van haar vader zijn nog steeds dezelfde, met name dat hij haar als kind seksueel misbruikt heeft. Woensdag heeft ze die nogmaals herhaald bij CBS. “Hij nam me mee naar een klein kamertje op zolder in het landhuis van mijn moeder. Hij zei me om op mijn buik te gaan liggen en met de treintjes te spelen. Hij zat achter me en terwijl ik aan het spelen was met een speelgoedtrein heeft hij mij seksueel misbruikt. Het 7-jarige kind dat ik toen was zou gezegd hebben dat hij mijn intieme delen aangeraakt heeft. De 32-jarige vrouw die ik nu ben vertelt je dat hij mijn schaamlippen en vagina heeft aangeraakt met zijn vinger.”

Ongeloof

Lange tijd werd de getuigenis van Dylan Farrow afgedaan als een roep om aandacht, georkestreerd door haar moeder die op haar beurt afgedaan werd als verzuurde ex. Nu krijgt ze eindelijk bijval. Gisteren liet Colin Firth aan The Guardian weten, niet meer te willen samenwerken met Allen. Eerder kreeg ze al steun van Natalie Portman. “Ik geloof Dylan”, zei Portman aan CBS. Ook Timothy Chalamet gaf te kennen via Instagram zijn loon van een Woody Allen-film door te storten aan drie goed doelen die zich inzetten tegen seksueel misbruik en geweld. Hij wil naar eigen zeggen “waardig” zijn om “schouder aan schouder te staan met de dappere kunstenaars en artiesten die zich inzetten opdat alle mensen gelijkwaardig en met het respect behandeld worden dat ze verdienen.”

Tot slot had Farrow nog een boodschap voor haar jonge dochter. “Als ze zich ooit in zo’n positie bevindt, wil ik haar zeggen dat ze niet hulpeloos is. Want als er één ding is dat ik me herinner uit mijn kindertijd, dan is het wel dat gevoel van hulpeloosheid.”