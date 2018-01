Politie klist vandaal na achtervolging

Bornem - De politie heeft zondagochtend een negentienjarige man opgepakt die eerder op de ochtend veertien voertuigen had beschadigd op het Stationsplein in Bornem. De man vluchtte te voet weg maar kon na een achtervolging worden ingerekend.

De negentienjarige Bornemnaar had lelijk huisgehouden op het Stationsplein. Met stenen - vermoedelijk keien die naast het spoor lagen - heeft hij de ruiten van vrachtwagens, mobilhomes, bestelwagens en ook één auto en een autobus ingegooid. Op sommige plaatsen bleef het bij louter vandalisme, in andere voertuigen doorzocht de man onder meer het handschoenkastje.

Een voorbijganger hoorde en zag de man aan het werk en alarmeerde de politie. Die was snel ter plaatse en merkte in de buurt een jonge kerel op die aan de opgegeven persoonsbeschrijving voldeed. De man zette het op een lopen en werd achternagezeten door de politie. De achtervolging ging door tuintjes en zelfs een woning. Uiteindelijk kon hij in de buurt van de Holleweg en Wereldstraat worden overmeesterd.

Niet alleen riskeert de man een celstraf, hij zal ook moeten opdraaien voor de aangerichte schade aan de voertuigen en die loopt in de vele duizenden euro’s.