Dries Mertens beslist match met eerste goal in tien matchen

Dries Mertens weet weer wat scoren is. De Rode Duivel stond tien matchen droog, maar kon in de tweede helft tegen Atalanta de bal eindelijk terug tegen de netten krijgen. Geen match te vroeg, want het doelpunt was meteen goed voor de enige goal en de drie punten tegen Atalanta.

Voor de match tegen Atalanta moesten we al teruggaan tot 29 oktober voor de laatste competitietreffer van Dries Mertens. Maar in de 65ste minuut bracht de Rode Duivel een einde aan zijn doelpuntloze periode. Hij kwam alleen voor de doelman en knalde het leer onhoudbaar in doel. Een opluchting, dat toonde hij met een luide schreeuw nadien. In de slotfase werd een tweede goal van Napoli nog afgekeurd voor buitenspel van Hamsik. Zo kroont Mertens zich meteen ook tot matchwinnaar bij de Napolitanen.