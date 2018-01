Dood van ‘rijkste en vrijgevigste’ koppel van Toronto was geen zelfmoord, zeggen privédetectives

Barry Sherman en zijn vrouw Honey hebben zich niet samen van het leven beroofd, maar zouden vermoord zijn. Dat concluderen privédetectives na onderzoek. Uit de autopsie blijkt dat ze vastgebonden zijn geweest. Nog volgens de speurders is er sprake van verschillende daders, dat meldt CBC Toronto.

De dood van Barry Sherman en zijn vrouw Honey veroorzaakte een ware schokgolf door het Canadese Toronto. Ze waren geliefd, gelauwerd en stonden bekend als het “meest vrijgevige koppel van Torronto”. Zelfs premier Trudeau betuigde zijn steun aan de familie via Twitter.

Het koppel werd zij aan zij teruggevonden, verhangen bij het zwembad. Al snel ging de theorie van een dubbele zelfmoord (of één moord, gevolgd door zelfmoord) de ronde, maar nu zou blijken dat het koppel vermoord werd. “De omstandigheden van hun dood zijn verdacht”, zei de politie toen, maar door het ontbreken van inbraaksporen, stond de politie op punt het onderzoek verticaal te klasseren.

Sympathisanten van het koppel leggen bloemen neer bij hun huis. Foto: REUTERS

Privaat onderzoek

Dat was niet naar de zin van de nabestaanden. Ook ging het onderzoek volgens hen veel te traag. Daarom huurden ze een team privédetectives in. Nu heeft dat team geconcludeerd dat de Shermans vermoord werden en dat er sprake is van meerdere daders. Op de polsen van beide slachtoffers hebben de speurders sporen van touwen gevonden. Mogelijk werden ze vastgebonden werden. Opvallend is dat de politie geen touw of ander materiaal gevonden heeft waarmee ze zouden kunnen zijn vastgemaakt.

Ook werd Honey aangetroffen met een plas bloed onder haar, opvallend was dat ze weinig tot geen bloed op de bovenstukken van haar kledij had. Dat doet de speurders vermoeden dat ze aangevallen werd en een tijdlang met haar gezicht in het bloed lag. Ze was verwond aan haar neus en mond, mogelijk heeft ze zich verzet tegen haar aanvaller(s).

De nabestaanden en privédetectives zijn niet de enigen die het ‘moord-zelfmoord’-scenario niet geloofden. “Dat zouden ze nooit doen, zo waren ze niet”, vertelde een buurman aan CBS. Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Mogelijk zal de politie nu wel meer onderzoeksdaden stellen.

Sherman was de oprichter van de Canadese farmareus Apotex Inc. Hij was een van de rijkste mensen van Canada en een bekende filantroop. Hij verdiende zijn fortuin met de productie van generische geneesmiddelen. Sherman had de laatste tijd wat financiële zorgen wegens enkele lopende rechtszaken tegen zijn bedrijf, maar nog volgens een bron keek het koppel uit naar hun verhuis om meer tijd door te brengen met hun kleinkind.

Het koppel had onlangs hun huis te koop gezet. Een makelaar die het huis wou klaarmaken voor een kijkdag vond de lichamen, aldus nog de lokale media.