Smakeloze grap over Anne Frank na H&M-rel: ‘Coolste jood in de douche’

Op de populaire Nederlandse website Dumpert is een foto van Anne Frank geplaatst als een soort onsmakelijke parodie op de recente ophef over de ‘racistische’ trui van H&M. Op het beeld is het meisje te zien in een trui met de opdruk ‘coolste Jood in de doucheruimte’.

Deze maand kwam H&M onder vuur te liggen, omdat een jongetje van Afrikaanse origine in een campagne van de winkelketen poseerde in een trui met de boodschap ‘coolste aap in de jungle’. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Uiteindelijk bood de kledinggigant excuses aan en haalde het de trui uit de rekken.

Anne Frank

Op de Nederlandse website Dumpert, waar video’s en foto’s kunnen worden geüpload, werd zaterdag een dergelijke foto geplaatst met Anne Frank in de hoofdrol, meldt De Telegraaf. Op haar trui staat ‘coolste Jood in de doucheruimte’. Het Joodse meisje dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder in Amsterdam, maar werd uiteindelijk gedeporteerd naar concentratiekamp Bergen-Belsen, waar ze stierf.

Dumpert staat bekend als een site waar geregeld politiek incorrecte foto’s en video’s worden geplaatst, maar dit ging zelfs enkele lezers te ver. “Persoonlijk houd ik wel van op het randje. Deze gaat er overheen. Schaamteloos”, reageerde iemand. Volgens een ander is de foto “onder de gordel”, meldt De Telegraaf nog.

Het beeld werd inmiddels verwijderd.