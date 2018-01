Kom op tegen Kanker breekt alle records: netto-opbrengst van ruim 28 miljoen euro

Brussel - Kom op tegen Kanker heeft haar campagne afgesloten met een netto-recordopbrengst van 28.360.855 euro. Nooit eerder haalde de organisatie in twee jaar tijd meer geld op. Dat maakte de organisatie zondag bekend op de “Dankdag voor actievoerders en vrijwilligers”.

De netto-opbrengst van 28.360.855 euro in de campagne 2016-2017 is maar liefst 20 procent meer dan de som die werd ingezameld in de periode 2014-2015, toen 23.606.622 euro. En ook dat was al een recordopbrengst.

“Een grote dankjewel aan de honderdduizenden donateurs die vaak maand na maand of jaar na jaar een bijdrage storten”, zegt Frank Deboosere, campagneleider bij Kom op tegen Kanker.

“Kom op tegen Kanker neemt al 29 jaar initiatieven om kanker te vermijden, te bestrijden en te verzachten”, voegt Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van Kom op tegen Kanker, toe. “Dat is nodig, want elk jaar krijgen in Vlaanderen meer dan 40.000 mensen het verdict dat ze kanker hebben. Een op de vier vrouwen krijgt de ziekte vóór ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs een op de drie.”

De inkomsten worden besteed aan initiatieven en organisaties in de psychosociale zorg, wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Om de actievoerders en zorgvrijwilligers te bedanken, organiseerde Kom op tegen Kanker een Dankdag. Zowat 1.300 mensen zakten zondag af naar het Elisabeth Center in Antwerpen voor allerlei workshops, infosessies en een optreden van Stan Van Samang.