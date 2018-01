Van Besien ontkent dat Groen achter geruchten over job Beels zat en sabelt nog geruchten neer

Brussel - Wouter Van Besien, Antwerps kopstuk van Groen en van het ter ziele gegane “Samen”, distantieert zich van de geruchten die gelanceerd werden dat voormalig politiecommissaris Jinnih Beels na het uiteenvallen van het samenwerkingsverband voor SP.A gekozen had omdat haar een job was aangeboden bij de socialistische mutualiteiten. Dat zei hij zondagmiddag in VTM NIEUWS.

Beels zelf benadrukte in De Zevende Dag (Eén) dat daar geen sprake van was. Ze wees erop dat ze vanwege haar politieke engagement politiek verlof heeft genomen bij de Mechelse politie en dat ze nog steeds naar het korps kan terugkeren binnen de twee jaar indien blijkt dat haar nieuwe uitdaging tot niets geleid heeft. “Ik heb dus geen job nodig”, benadrukte ze.

In de pers waren er stemmen dat de geruchten door Groen werden gelanceerd uit rancune omdat Beels voor SP.A gekozen had na het uiteenvallen van het samenwerkingsverband. Maar Beels zelf herhaalde zondag dat de keuze erg moeilijk was maar dat ze zich het meest thuisvoelde bij de SP.A en dat het Tom Meeuws was die haar overtuigd had om in de politiek te stappen.

Van Besien bevestigde dat laatste in VTM Nieuws. Hij distantieerde zich meteen van de geruchten dat Beels voor de SP.A gekozen had omdat ze een job beloofd was. “Ik ben vooral blij dat ze in de politiek blijft”, verklaarde hij. “Jinnih Beels was ook welkom geweest bij Groen”, aldus Van Besien die verwees naar het feit dat het Tom Meeuws was die Beels bij “Samen” bracht.

De voormalige Groen-voorzitter veegde ook de geruchten van tafel dat de Roma het feest had mogen organiseren voor de opening van de tunnel - wat uiteindelijk Tom Meeuws de das omgedaan had omdat hij de procedures voor de aanbesteding niet gerespecteerd had - wegens de partner van Van Besien. Mijn vrouw werkt nog maar recent voor de Roma, dus van enig verband kan er geen sprake zijn, verwees hij ook dat verhaal naar de prullenbak.