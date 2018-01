Fan reist 12.000 kilometer om Antwerp - Club Brugge mee te maken: “Ik wilde deze match niet missen”

Waar een voetbalfan allemaal toe in staat is: de 47-jarige Andy Van den Abeele werkt in Chili, maar zakte zondagmiddag af naar het Bosuilstadion voor de beladen kraker tussen Antwerp en Club Brugge. Een tocht van maar liefst 12.000 kilometer had hij ervoor over om de wedstrijd niet te hoeven missen. “Zo zie ik mijn familie ook nog eens. Maar eerst Antwerp”, zegt Van den Abeele.

Andy Van den Abeele werkt voor Hapag-Lloyd in de Chileense hoofdstad Santiago. In 1997 verliet hij België waardoor hij zijn geliefde voetbalclub moet missen. Hij probeert af en toe over te komen voor de topmatchen, zoals hij al eerder deed tijdens Standard-Antwerp in november van vorig jaar.

Zondag was de Antwerpsupporter opnieuw van de partij. “Ik wilde vooral de wedstrijd tegen Club Brugge absoluut niet missen.” Dus stapte hij woensdag op het vliegtuig. “Zo zie ik mijn familie ook nog eens. Maar eerst Antwerp”, lacht Van den Abeele.