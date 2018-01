POLL. De ultieme gelijkmaker van Club tegen Antwerp: was het offside van Vormer?

Drama, drama, drama. Slechts één woord kon de slotfase van de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge omschrijven. De Great Old leidde tot de 89e minuut met 2-0 maar kreeg dan twee doelpunten tegen in vier minuten. Aan de 2-2 van Ruud Vormer was echter een reukje. Faris Haroun miste zijn interceptie, waarna Jordy Clasie de bal naar zijn landgenoot kon tikken. Maar die leek randje buitenspel te staan… Of niet?