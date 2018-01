Politieke crisis in Duitsland afgewend: SPD wil coalitieonderhandelingen starten met CDU/CSU

De afgevaardigden van de sociaaldemocratische SPD hebben op een partijcongres groen licht gegeven voor het opstarten van coalitieonderhandelingen met de christendemocratische CDU/CSU van Angela Merkel. Daarmee ontsnapt Duitsland aan een politieke crisis.

Bij de stemming op het partijcongres in Bonn schaarden 362 afgevaardigden van SPD zich achter het ontwerpakkoord dat partijvoorzitter Martin Schulz met Merkels CDU en de Beierse CSU had afgesloten. Er waren 279 neen-stemmen en één onthouding.

Door de goedkeuring kan de partij, vier maanden na de parlementsverkiezingen in Duitsland, de regeringsonderhandelingen met CDU/CDU over de vorming van een ‘Grosse Koalition’ (GroKo) officieel opstarten.

Slecht geslapen

Toch was de positieve uitkomst van de stemming allerminst vanzelfsprekend. Schulz gaf enkele dagen voor de stemming zelfs openlijk toe dat hij wakker lag van de uitkomst. Dat is niet onlogisch, aangezien prominente figuren in de Duitse politiek, zoals de burgemeester van Berlijn, zich tegen de voortzetting van een ‘GroKo’ hadden gekant.

Naast enkele inhoudelijke bezwaren - Schulz breekt twee belangrijke verkiezingsbeloftes om in de GroKo te kunnen blijven - speelde ook een strategisch argument mee: de partij is volgens verschillende kopstukken dringend toe aan een linksere adem, die ze nooit zal kunnen vinden in een coalitie met de partij van bondskanselier Merkel. Schulz kon tijdens gesprekken met zijn partij moeilijk verdedigen waarom de partij zelf beter zou worden van de voortzetting van de GroKo.

Merkel en Macron

Nog twee mensen die de afgelopen dagen slecht sliepen door de nakende stemming: Merkel en Macron. De twee leiders kunnen hun Frans-Duitse versnelling onmogelijk uitvoeren wanneer Merkel onvoldoende sterk in de schoenen staat in eigen land. Macron heeft bovendien een pre-akkoord onderhandeld met Merkel dat bijzonder goed in het kraam van de Fransen past. Een nieuwe Duitse onderhandelingspartner kan de Franse president dus missen als kiespijn.

Nog “veel werk” nodig

Het zal nog veel voeten in de aarde hebben vooraleer er een Duitse regering kan worden gevormd. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) verklaard als reactie op de beslissing van de sociaaldemocratische partij SPD om in de coalitieonderhandelingen te stappen.

In haar reactie benadrukt Merkel uiteraard dat ze tevreden is met de beslissing van haar gesprekspartner om officiële de onderhandelingen aan te gaan. “De weg is vrijgemaakt voor coalitieonderhandelingen”, zo verklaarde ze voor de start van een partijbijeenkomst. Ze benadrukt dat het voor Duitsland belangrijk is om een stabiele regering te krijgen die de uitdagingen kan aanpakken.

Tegelijkertijd waarschuwt ze dat er de komende tijd nog “veel werk” moet worden verricht door de partijleiders. Het ontwerpakkoord tussen SPD en het christendemocratische CDU/CSU vormt de basis van de onderhandelingen, maar er moeten nog heel wat kwesties worden uitgeklaard. Daarom moeten de onderhandelingen zo snel mogelijk van start gaan, klinkt het nog. Maandag zal CDU met haar Beierse zusterpartij CSU afspraken maken over een gemeenschappelijk “onderhandelingspad”.