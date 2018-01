Verloren zoon en nieuwkomer meteen in basis bij Anderlecht, ook bij Genk start nieuwe man

Hein Vanhaezebrouck kiest voor de match tegen Racing Genk niet voor Lukasz Teodorczyk in de spits. De Anderlecht-coach rekent op het torinstinct van de nog maar pas opgeviste Sylvère Ganvoula en zet de verloren zoon in de eerste match na de winterstage meteen in de basis. Ook nieuwkomer Kenny Saief verschijnt aan de aftrap en in doel vervangt Sels de licht geblesseerde Frank Boeckx.

Ganvoula werd in de heenronde uitgeleend aan KV Mechelen, maar dat werd een grote sof. De Brusselaars haalden hem tijdens de wintermercato terug en op stage wist de spits coach Vanhaezebrouck meteen te charmeren. Zodanig zelfs dat de ex-coach van Gent de verloren zoon in de eerste match met inzet meteen in de basis posteert. Is hij dan de oplossing voor het spitsenprobleem? Lukasz Teodorczyck moet alvast plaatsnemen op de bank.

Nog in de startelf staat Kenny Saief, die voor de winterbreak overkwam van Gent. In doel staat nog een ex-speler van AA Gent: Matz Sels. Die vervangt Frank Boeckx, die op training last kreeg aan de kuit.

Bij Racing Genk geeft Philippe Clement ook meteen het vertrouwen aan Ibrahima Seck, die enkele dagen geleden van Waasland-Beveren overkwam.