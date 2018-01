REACTIES. Grote teleurstelling bij Antwerp, Club in de wolken met “verdiend punt”

Over de confrontatie tussen Antwerp en Club Brugge valt heel wat na te praten. Competitieleider Club kon op een diefje nog een punt sprokkelenen dat zorgde voor ongeloof in een kolkende Bosuil. Bij de bezoekers waren dan weer vreugdevolle gezichten te zien.

Laszlo Bölöni (trainer Antwerp): “Club een moeilijke namiddag bezorgd”

Voor de Hongaarse trainer van Antwerp was de late gelijkmaker een bittere pil om te slikken. “Ik ben natuurlijk niet gelukkig, want we hebben alles gedaan wat we moesten doen. Dit is spijtig voor mijn spelers. We hebben veel moeite erin gestoken, zowel fysiek als mentaal. Ik heb het gevoel dat het op het einde toch wat inzakte, en daarvoor zijn we afgestraft. We moesten tot het gaatje gaan. Deze wedstrijd is wel een fantastisch spektakel geweest. We hebben een ploeg die onderweg is naar de titel een zeer moeilijke namiddag bezorgd, dat telt toch ook. We zullen ons best blijven doen!”

Foto: Photo News

Op de persconferentie na de wedstrijd deelde Bölöni overigens nog een sneer uit naar… de Belgische overheid. “Er is hier in België een Vlaams Gewest en een Waals Gewest. Normaal gezien komt een buitenlandse speler naar hier, wordt hij ingeschreven, krijgt een werkvergunning en kan hij meteen spelen. Met onze nieuwe speler Jonathan Pitroipa was dat niet het geval. Elke speler die in januari naar België komt, kan spelen. Maar hij niet! Voor ons is dat frustrerend.”

Ivan Leko (trainer Club Brugge): “Geluk dwing je af”

Het was ongelooflijk, na een heel moeilijke wedstrijd alsnog twee goals maken in de laatste vier minuten. Voor de wedstrijd was dit geen goed resultaat geweest voor ons, maar nu denk ik daar anders over. Antwerp was in topconditie en het was moeilijk om hun spel te counteren. Ze deden het allemaal heel goed. Voor mij is het belangrijk dat wij qua inzet en overtuiging blijven volhouden en toch nog een punt kunnen afdwingen. Dat punt verdienden we volgens mij ook. Wij hadden meer balbezit en namen meer initiatief, wilden dominant spelen. De tegengoals kwamen op een corner en op de enige goede cross van de wedstrijd. We proberen initiatief te nemen en wisten dat Antwerp de ploeg is met de meeste goals uit de omschakeling en stilstaande fases. Dat we dit seizoen wel veel geluk lijken te hebben? Dat dwing je ook af. Dit Club heeft veel kwaliteit, voor ons is het heel belangrijk dat we ook in een bijna verloren wedstrijd alsnog kunnen terugkomen.”

Video: Maarten Delvaux

Ruud Vormer (Club Brugge): “Leuk sfeertje!”

Ruud Vormer zorgde voor de zeer late 2-2 en kon het zelf nog niet goed geloven toen hij vlak na de wedstrijd voor de microfoon werd getrokken. “In de eerste helft kregen ze twee kansjes en komen ze zo op 2-0, we wisten dat ze sterk waren op corners en crossballen. Wij kregen wel ruimte, maar die hebben we pas in de tweede helft gebruikt. Of ik het had zien aankomen dat we hier nog een punt pakken? Nee, eigenlijk niet. We zijn er wel altijd blijven voor gaan, 130 procent. We waren ook niet verrast dat Antwerp zo sterk was, maar uiteindelijk hebben we door onszelf toch nog een punt gepakt. Wel een leuk sfeertje hier, ik heb me enorm vermaakt vandaag. Het was fantastisch om hier te voetballen!”

Video: Maarten Delvaux

Faris Haroun (Antwerp): “Het is pas gedaan op het einde”

Bij Antwerpenaar Faris Haroun droop de ontgoocheling ervan af na de wedstrijd. “Dit is inderdaad een enorme ontgoocheling voor ons. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar het is pas gedaan op het einde. We hebben twee punten verloren, spijtig dat het zo eindigt. Dat is het probleem met ploegen als Club Brugge: ze maken altijd gebruik van elk kansje. Als je dan vergeet om de 3-0 te maken... maar we hadden echt de drie punten verdiend. We spelen natuurlijk tegen Club, dat is een topploeg, maar als je vijf minuten voor het einde nog twee goals voorsprong hebt, dan smaakt dit toch bijzonder zuur.”

Jelle van Damme (Antwerp): “Mochten nooit gelijkspelen”

Ook voor Jelle van Damme was de late tegentreffer van Ruud Vormer een streep door de rekening. “Momenteel is dit denk ik de zuurste wedstrijd van het seizoen voor ons. We mochten nooit gelijkspelen. Tot die eerste goal van Club ging alles goed, de vermoeidheid zal misschien ook een rol gespeeld hebben. De bal valt één keer goed en dan weet je dat je nog enkele minuten zwaar onder druk zal komen. Die goal kruipt in het kopje, je plooit terug en wordt onzeker. Dan valt die goal toch nog. We zijn al bezig hiermee sinds 4 of 5 januari, dan is het jammer dat het op het einde zo afloopt.”