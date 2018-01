Jongeman (25) zwaar mishandeld na avondje uit: zeven fracturen in het gezicht. Zus doet wanhopige oproep

Wat een gezellige avond uit had moeten worden, eindigde voor de Nederlandse Jean-Paul in een drama. De jongeman werd zo zwaar mishandeld dat hij zeven breuken in het gezicht opliep. Zijn zus doet een oproep op Facebook: “We zijn nog dringend op zoek naar de daders en eventuele getuigen aangezien mijn broer zich niet zoveel meer kan herinneren.”

Foto: Facebook/Beau Kers

De 25-jarige Jean-Paul was met vrienden op stap in het Nederlandse Eindhoven. Rond 04.00 of 04.30 uur liep het gezelschap zingend over straat, toen een groep van drie of vier mannen met een aantal vrouwen voorbij liep. Vervolgens ging het mis, schrijft zus Beau op Facebook. “Zij stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen. Toen één van mijn broer zijn vrienden rustig vertelde dat ze niet over hen zongen, kreeg hij een klap.”

Jean-Paul probeerde zich buiten de ruzie te houden, maar werd van de zijkant neergeslagen met een hard voorwerp, laat Beau verder weten. “We denken zelf dat het een boksbeugel of stalen pijp is geweest.”

Zeven breuken

Na de zware mishandeling gingen de belagers ervandoor en lieten Jean-Paul zwaargewond achter. De Nederlander werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. “Hij heeft 7 fracturen in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Volgende week wordt hij hoogstwaarschijnlijk geopereerd”, klinkt het.

Beau roept mensen die iets weten of gezien hebben op de politie van Eindhoven te contacteren. “We hebben al camerabeelden opgevraagd en de politie is geïnformeerd, maar we zijn nog dringend op zoek naar de daders en eventuele getuigen aangezien mijn broer zich niet zoveel meer kan herinneren.”