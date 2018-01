Spaans parket wil Puigdemont laten arresteren als hij naar Denemarken reist

Als de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont maandag zoals aangekondigd naar de Deense hoofdstad Kopenhagen reist, zal het Spaanse parket zijn arrestatie vragen. Dat is opmerkelijk, want vorige maand besliste het Spaanse Hooggerechtshof nog om het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in te trekken, waardoor hij buiten Spanje in principe een vrij man is.

Puigdemont verblijft sedert enkele maanden in België. Dat het aanhoudingsbevel werd ingetrokken, werd begin december dan ook op enige opluchting onthaald in ons land. Nu kondigt het parket in een mededeling aan dat het de onderzoeksrechter die zich over de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring buigt, om een nieuw Europees aanhoudingsbevel zal vragen, “om aan de Deense gerechtelijke autoriteiten de arrestatie van de beschuldigde te vragen”.

Puigdemont is van plan om maandag in Kopenhagen aan een debat aan universiteit van Kopenhagen deel te nemen onder de titel ‘Catalonië en Europa op de tweesprong voor de democratie?’. Intussen zou in Barcelona de nieuwe voorzitter van het Catalaanse parlement bekend moeten maken wie de kandidaat wordt om de Catalaanse regering voor te zitten. Mogelijk wordt dat Puigdemont.

Paul Bekaert, Puigdemonts advocaat, stelt zondagnamiddag nog niet op de hoogte te zijn over het voornemen van het Spaanse parket om een aanhoudingsbevel aan te vragen. Hij wenst geen commentaar te geven.